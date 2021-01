Also, mein Vorteil war schon, dass ich so breit aufgestellt war. Da konnte ich schauen, was gerade geht. Aber ganz viel ist einfach weggebrochen. Ich konnte bereits im ersten Lockdown nicht in Schulen und nicht zu den Senioren. Ab Anfang Juli ging dann wieder etwas in den Kindergärten. Die Chorarbeit fing auch im Juli wieder an. Das Tolle ist, dass meine Vereine mich weiterhin bezahlt haben. Trotz Lockdown. Manches konnten wir digital machen. Aber trotz allem, im März etwa hatte ich 60 Prozent weniger Umsatz.