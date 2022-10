Ich hätt do mol e Frog

Bruchsaler Servicecenter entpuppt sich als nur fast barrierefrei - Gibt es Abhilfe?

Marianne Nezmeskal will in das Servicecenter „H7“ der Stadt Bruchsal. Doch das ist mit ihrem Rollator nicht so einfach. Wie kann das bei einem neuen Gebäude sein? Und gibt es Abhilfe?