Den Winter vertreiben

Bruchsaler Sommertagszug lockt tausende Kinder in die Innenstadt

Der Bruchsaler Sommertagszug ist das größte Kinderfest der Region. Auch in diesem Jahr begleiten wieder tausende Kinder den Schneemann zum Bruchsaler Schlossgarten. Dort geht er – wie in alter Tradition – in Flammen auf.