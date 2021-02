Ihr Terminkalender ist trotz Lockdown voll. Alexandra Nohl lässt sich zum Pressegespräch auf den Stuhl plumpsen und schnauft hinter der Maske erst einmal durch: „In jeder Gemeinde war ich mindestens einmal“, erzählt die 45-jährige SPD-Politikerin aus Helmsheim, die sich bei der Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis Bruchsal um ein Mandat für Stuttgart bewirbt.

Weil in der Öffentlichkeit der Landtagswahlkampf kaum stattfindet, postet sie in den sozialen Netzwerken regelmäßig Bilder – vom Spaziergang im Sole-Aktiv-Park in Bad Schönborn oder durch den Regen in Bruchsal.

Dazwischen spricht sie sich für eine medizinische Versorgung unabhängig vom Geldbeutel und für kostenlose Kitas aus oder mahnt gegen Rechts. Den Kontakt zum Wähler sucht sie in virtuellen Gesprächen mit anderen Landtagsabgeordneten.