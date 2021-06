Es fing mit einer ganz einfachen Stelle an, mit einer Arbeitsbeschaffung für die junge Sabine Freiwald. Nie hätte sie gedacht, dass daraus ein ganzes Berufsleben in Bruchsal würde. Dann blieb sie 43 Jahre als Leiterin der Stadtbibliothek und baute einiges auf.

Als der Schriftsteller Harald Hurst seine erste Lesung in der Stadtbibliothek machte, wollten ihn gerade mal drei Menschen hören. „Und wir sind dann noch alle zusammen in ein Lokal gegangen“, erinnert sich Sabine Freiwald. Die Bibliotheksleiterin erlebte aber in den Jahren danach einen Hurst-Hype. „Seine Mundartgeschichten machten uns das Haus voll. 120 Leute hatten Platz, 300 wollten kommen.“

Mit solchen beliebten Veranstaltungen – der Rezitator Ernst Pillick kam 20 Jahre als Gast – schloss Sabine Freiwald im Bücherhaus beim Bürgerzentrum einen noch engeren Bund zu den erwachsenen und auch jungen Nutzern.

Vor 35 Jahren zog die Bruchsaler Stadtbibliothek ins Zentrum um, und schon damals war Sabine Freiwald die Chefin. Mit nie nachlassender Leidenschaft für Bücher und lesende Menschen baute sie ein modernes Kulturzentrum für alle auf und führte ein extrem treues Team von sechs Mitarbeiterinnen.