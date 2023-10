Die Gaspreise sinken vor allem deswegen, weil sie in der Folge des Ukrainekriegs in einer Panikreaktion nach oben geschossen sind. Die Politik hatte Angst, dass sich der Energiestoff Gas – auch unter dem Aspekt, die Abhängigkeit von Russland zu beenden – verknappen würde. Wenn ein Händler solche Argumente frei Haus geliefert bekommt, dann hat er gute Argumente dafür, die Preise zu erhöhen. Die Situation einer vermeintlichen Verknappung hat sich deutlich entspannt, die Bürgerinnen und Bürger haben die Einsparappelle umgesetzt, durchaus auch im eigenen Interesse, weil man das am eigenen Geldbeutel spürt. Die Preissituation am Markt ist bei der Beschaffung des Energieträgers Erdgas einfach günstiger geworden, zumal die Gasspeicher gut gefüllt sind. Dazu hat auch das Wetter beigetragen.