Bruchsaler Theater „Die Koralle“ führt die Verwechslungskomödie „Otello darf nicht platzen“ auf

Wer könnte Menschen jedes Alters und Geschlechts wirkungsvoller zu schwärmerischer Verehrung hinreißen als ein Operntenor? Zwei Operntenöre!

Ein überspannter Weltstar und ein verhuschter Amateursänger lassen in der Komödie „Otello darf nicht platzen“ von Ken Ludwig die Herzen höherschlagen – und die Zwerchfelle im Publikum vibrieren.

Das Theater „Die Koralle“ führt das Verwechslungsstück nun am Belvedere im Stadtgarten Bruchsal auf. „Wir wollten etwas spielen, das zu dieser malerischen Kulisse passt, etwas Heiteres, das auch mit Musik zu tun hat“, erklärte der „Koralle“-Vorsitzende Günther Hußlik, der die Komödie mit der Assistenz von Melanie Ernst inszeniert hat, bei der Premiere unter wolkenlosem Sommerabendhimmel.

Musik steckt schon in dem von Christoph Häcker und seinem Team gestalteten Bühnenbild: Riesengroße Notenzeichen bergen die Türen, die zu einer Boulevardkomödie ebenso dazugehören wie das schrill läutende Telefon.

Wer wann anklopft oder anruft, wer sich wo versteckt – das alles treibt die turbulente Handlung voran: Die Cleveland Opera steckt in finanziellen Schwierigkeiten.

Nun hoffen der abgebrühte Operndirektor Saunders (Helmut Dörflinger) und die lebenslustige Julia, Vorsitzende der Operngilde (Monika Schuhmacher), auf eine Inszenierung von „Otello“, denn die Titelrolle in der Verdi-Oper hat der weltberühmte Tenor Tito Merelli (Felix Gärtner) übernommen.

Weitere Vorstellungen

Weitere Vorstellungen am 17., 18., 19., 24., 25. und 26. Juni sowie am 1., 2. und 3. Juli, jeweils um 20.30 Uhr, am Belvedere Bruchsal. Infos unter www.diekoralle.de.