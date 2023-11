Bruchsaler Bundeswehr-Truppe genießt weltweit hohes Ansehen

Sie sind dann im Einsatz, wenn es wirklich richtig bedrohlich und gefährlich werden kann: die ABC-Abwehrbataillone der Bundeswehr. Ihr Kommando hat seinen Sitz in Bruchsal

Sie sind weltweit im Kampf gegen mögliche atomare, biologische und chemische Bedrohungen und Waffen im Einsatz: die ABC-Abwehrbataillone der Bundeswehr. Über mangelnde Arbeit können sich die bundesweit insgesamt 2.500 Soldatinnen und Soldaten und zivilen Mitarbeitenden der ABC-Truppe nicht beklagen. „Die Bedrohungslagen haben zugenommen“, sagt ohne Wenn und Aber Oberst Stephan Saalow. Von Bruchsal aus, von der dortigen General-Dr.-Speidel-Kaserne auf dem Eichelberg, ziehen Saalow, der Chef des ABC-Abwehrkommandos, und sein Stab seit zehn Jahren die Fäden.

Die Bedrohungslagen haben zugenommen. Oberst Stephan Saalow

Chef des ABC-Abwehrkommandos

Dauerregen prasselte während des feierlichen Appells auf die Soldatinnen und Soldaten nieder. Derzeit sind Einsatzkräfte des in Bruchsal stationierten ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ laut Saalow in Mali, im Kosovo und in Zypern im Einsatz. Üblicherweise seien die ABC-Abwehrexperten bei größeren Einsätzen der Bundeswehr immer mit von der Partie, erläutert Oberstleutnant Dieter Ortmeyer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Kommandos.

Feierlicher Höhepunkt des Appells, bei dem das Heeresmusikkorps Ulm aufspielte, war die Überreichung von „Einsatzfahnenbändern“. Für die Teilnahme an etlichen Auslandseinsätzen erhielten das ABC-Abwehrbataillon 7 vom Standort Höxter und das Bruchsaler ABC-Abwehrbataillon 750 diese Auszeichnungen. Die Ehrungen nahm Generalleutnant Martin Schelleis vor, Inspekteur der Streitkräftebasis. „Diese Fahnenbänder machen eine Truppenfahne erst einmalig“, betont der hochrangige Offizier. Die Streifkräftebasis ist eine Organisationsstruktur, die Aufgaben wie Logistik oder ABC-Abwehr für alle Teile der Bundeswehr übernimmt.

Zu viel Bürokratie bremst wichtige Beschaffungen aus

In der Nato genieße die Arbeit der ABC-Abwehrtruppe der Bundeswehr, so Schelleis, „ein besonders hohes Ansehen und viel fachliche Wertschätzung“. Auch die Ausrüstung der Truppe sei absolut top, ergänzt Saalow. Eine andere Sache ist das Thema Quantität: „Wir haben einfach zu wenig von dieser Top-Ausrüstung“, macht der Kommandochef im Gespräch mit dieser Redaktion unmissverständlich klar. Und die Lage könnte sogar besser sein – wenn nicht die Bürokratie bei der Beschaffung mit zwei Beinen bremse.

Neben den Aufgabenbereichen Vorbereitung, Ausbildung von Fachleuten und Beratung muss die Truppe im Falle der Fälle schnell einsatzbereit sein. „Und das sind wir“, sagt Saalow. Die Einrichtung des ABC-Kommandos mit Sitz in Bruchsal vor zehn Jahren, um dadurch eine einheitliche und effektive Zuständigkeitsstruktur zu schaffen, bewertet er bis zum heutigen Tag als eine äußerst gute und wichtige Entscheidung. Er hofft, dass dies auch so bleibt und nicht daran gerüttelt werde.