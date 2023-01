Bruchsaler Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Die Weihnachtsstimmung ist passé, die Glühwein-Laune besteht fort: So sieht es Armin Keßler, der mit drei Kollegen den Tag auf dem Bruchsaler Weihnachtsmarkt ausklingen lässt. In der Hand hält er eine dampfende Tasse, über seinem Kopf dreht sich der Propeller der Glühwein-Pyramide – ganz so, als wäre Weihnachten an diesem vorletzten Tag des Jahres nicht schon längst vorüber.

Denn: Zum ersten Mal in seiner 51-jährigen Geschichte geht der Bruchsaler Weihnachtsmarkt nach den Weihnachtstagen in die Verlängerung und hat bis ins neue Jahr hinein geöffnet.

Einer Idee, der Armin Keßler an der Glühwein-Pyramide einiges abgewinnen kann: „Vor Weihnachten bleibt im Stress oft wenig Zeit für einen Besuch“, findet Keßler, der in einem Geschäft fußläufig zum Weihnachtsmarkt arbeitet. „Persönlich habe ich erst zwischen den Jahren Zeit, den Weihnachtsmarkt zu genießen“, sagt er.

Hinzu kommt eine Besonderheit des Bruchsaler Markts: Hier haben sich die Beschicker auf die Bewirtung spezialisiert. Kunsthandwerk oder Weihnachtsdeko – typische Geschenkartikel für unter den Tannenbaum also – sucht man vergebens. „Nur weil Weihnachten rum ist, heißt das doch noch lange nicht, dass der Glühwein nicht mehr schmeckt“, sagt Keßler, lacht und ordert eine zweite Tasse.

Mittags ist kaum etwas los. Ingrid Alt, Beschickerin

Nüchterner blickt man auf der anderen Seite des Tresens auf die Lage. Dort hätte man sich mehr vom fortgesetzten Weihnachtsmarkt erhofft. „Mittags ist kaum etwas los“, sagt Beschickerin Ingrid Alt, die mit der Pyramide das Wahrzeichen des Markts betreibt.

Im Dunkeln ist auf dem Bruchsaler Weihnachtsmarkt mehr los

Tatsächlich geht es bis zum Einbruch der Dunkelheit ruhig zu auf dem Otto Oppenheimer-Platz – abgesehen von einigen Bummlern die Geschenke eintauschen bleibt kaum jemand stehen. Glühweinpyramide und Kinderkarussell: Sie drehen sich an den letzten Nachmittagen des Jahres fast ohne Publikum.

„Wir hoffen auf die Abende“, sagt Alt. Ihr Problem: Die Personalplanung. „Du weißt nie, wann der Andrang kommt“. Die Glühweinpyramide ist deshalb ständig mit einem halben Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den markanten, knallroten Jacken besetzt – auch, wenn gerade keine Kundschaft kommt.

Lohnt sich das? Alt zuckt ratlos mit den Schultern. „Dieses Jahr ist ein Testlauf“, sagt sie. „Den Überblick verschaffen wir uns am Ende.“ Erst dann könne sie sagen, ob der Betrieb rentabel war.

Für eine Premiere läuft es gut. André Roder, verkauft Schokofrüchte

Zufriedener klingt derweil André Roder, der einige Meter weiter aus einer der Buden heraus ein Allerlei an Schokofrüchten verkauft. „Ich bin positiv überrascht“, sagt der junge Mann, der mit weniger Andrang gerechnet hat. Das Gros seines Geschäfts macht er ab Einbruch der Dunkelheit. „Für eine Premiere läuft es gut“, findet er – so gut, dass er im verlängerten Weihnachtsmarkt ein Modell für die Zukunft sieht.

Weihnachtsmarkt-Beschicker blickt skeptisch ins neue Jahr

Skeptisch ist Roder jedoch mit Blick auf die Markttage im Januar: „Alle meine Kollegen sagen mir: Ab Neujahr ist es rum.“ Doch noch brummt das Geschäft mit den Schokofrüchten – und gerade beschäftigt Roder etwas ganz anderes: „Normalerweise besuche ich über Neujahr Freunde“, berichtet er – in diesem Jahr braucht ihn seine Weihnachtsmarkt-Bude. „Daraus wird nun leider nichts.“

Einige Meter weiter halten zwei Frauen in einer hell erleuchteten Bude die Stellung, vor ihnen stapeln sich die Schokoküsse. Wer auf den Weihnachtsmarkt möchte, muss an Ihnen vorbei. Ihr Fazit? „Von zwölf bis vier am Nachmittag ist nichts los“, sagt Beschickerin Ofenloch. Der Weihnachtsmarkt bis in den Januar ist für sie ein „Versuchsballon“. Ob er im nächsten Jahr erneut in die Verlängerung geht? „Darüber entscheiden wir, wenn er rum ist.“