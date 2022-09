Bruchsaler Zoll findet vom Aussterben bedrohte Steinkoralle in Paket

Der Zoll in Bruchsal hat eine besonders schützenswerte Art einer Steinkoralle in einem Paket gefunden. Daraufhin beschlagnahmten sie das Objekt.

Das Zollamt in Bruchsal hat eine vom Aussterben bedrohte Steinkoralle in einem Postpaket gefunden. Da es sich hier um eine besonders schützenswerte Art handelt, deren Einfuhr nur unter Vorlage bestimmter Dokumente möglich ist, beschlagnahmten sie die Steinkoralle, teilte das Hauptzollamt Karlsruhe mit.

Wir machen leider immer wieder die Erfahrung, dass sich viele nicht bewusst sind, dass sie hier etwas Unrechtes tun. Anne Deubel, Sprecherin des Hauptzollamts

Die Steinkoralle war auf ihrem Weg zu einem Privatempfänger in Deutschland. In dem Paket waren außerdem diverse Souvenirs und Geschenkartikel enthalten. „Wir machen leider immer wieder die Erfahrung, dass sich viele nicht bewusst sind, dass sie hier etwas Unrechtes tun“, so Sprecherin des Hauptzollamts Anne Deubel.

„Ich empfehle immer gern die Seite www.artenschutz-online.de, um sich zu informieren. Dort kann gezielt nach dem jeweiligen Land gesucht werden und man bekommt angezeigt, was man mitbringen darf und was eben nicht“, so Deubel weiter.