Nach zweijähriger Corona-Pause gehen die Brusl Nights in der neunten Auflage über die Bühne. Auf dem Bruchsaler Rathausplatz sind regionale Bands aufgetreten. Zudem lockte eine Foodtruck-Markt auf dem Otto-Oppenheimer Platz.

„Wir haben die Akkorde von Leonard Cohens Hallelujah gehört. Das hat uns direkt hierher gelockt“, sagt Harald Fuchs gut gelaunt und lauscht nun den Klängen von Andreas Mangold bei den Shop’n’Rock Brusl Nights. Die Bruchsaler Innenstadt steht ganz im Zeichen von Rock- und Pop-Musik, kulinarischem Angebot und unbeschwertem Beisammensein. Nach zweijähriger Corona-Pause geht die Veranstaltung in der neunten Auflage wieder über die Bühne.

Am frühen Samstagabend greift Andreas Mangold in die Saiten und begeistert sein Publikum, das trotz Hitze geduldig ausharrt. Der Singer-Songwriter mit der glasklaren Stimme haut einen Hit nach dem anderen raus, zwar nicht aus seiner Feder, aber die Interpretationen überzeugen ausnahmslos: U2, Simon & Garfunkel, Pink Floyd, Johnny Cash, Bryan Adams, Chumbawamba oder Bruce Springsteen.

„Das ist echt klasse. Er macht jeden Song zu seinem eigenen Song“, sagt Harald Fuchs begeistert. Mit seiner Frau Karola ist er zum Shoppen in der Bruchsaler City. Das Paar hat Textilien und Kaffee gekauft und hat sich nun vor der Bühne quasi festgesetzt. Im Grunde erfüllt das Duo aus Bad Schönborn exakt die Kriterien des Events: einkaufen und die Kultur genießen.

Ur-Bruchsaler ist von der Performance angetan

„Ich finde die Innenstadt hat sich in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt. Ich habe sogar Bekannte aus Stuttgart, mit denen ich mich hier immer wieder zum Shoppen treffe“, sagt Karola Fuchs. „Gut ist auch, dass immer mehr Events stattfinden. Und die Musik ist super.“ Karlsruhe oder Heidelberg als Einkaufsstadt ist für sie keine Option.

Auch Jürgen Grundel, der sich selbst als Ur-Bruchsaler bezeichnet, ist von der Performance des Musikers angetan. „Da ist viel Musik aus den 70ern dabei, genau mein Ding“, sagt der 67-Jährige, der ganz bewusst in der Barockstadt einkauft und so seinen Lokalpatriotismus demonstriert.

Es geht darum, dass die Menschen Bruchsal wieder entdecken. Karsten Lonhard, City-Manager

Bei Gegrilltem, frisch gezapftem Bier oder Wein lassen es sich die Menschen gut gehen. Samstagnacht sorgt die Zap-Gang mit Coversongs von AC/DC, Billy Idol oder Police für Stimmung. Mit dem Event an sich, das auch einen Foodtruck-Markt beinhaltet, ist City-Manager Karsten Lonhard vollauf zufrieden.

„Am Freitag war der Platz randvoll. Die Bands Finest Touch, Lässig und Mama Lauda kamen hervorragend an. Es geht uns darum, dass die Menschen aus der Region Bruchsal neu oder wieder entdecken. Die Symbiose aus Gastro, Party-Musik und Handel passt bestens“, so der Betriebswirt.

Einzelhandel in Bruchsal verlängert Öffnungszeiten für das Event

Der Einzelhandel hatte eigens zum Event seine Öffnungszeiten verlängert. Es ging auch darum, die City nach der Corona-Pause wieder zu bespielen. „Umsatzmäßig lief das heute eindeutig besser als sonst“, so eine Mitarbeiterin von Leder Horn in der Einkaufsstraße.

Positiv angetan ist auch Sven Wipper, Vorsitzender von BranchenBundBruchsal. „Die Resonanz ist sehr gut. Wir bringen die Menschen in die Stadt, dann liegt es an jedem Händler, die Besucher von seinem Angebot zu überzeugen. Das Event wird in jedem Fall gut angenommen.“