Das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung haben ein Projekt nach Bruchsal geholt, das besonders die Kinder der Grundschulen freuen dürfte: Die Biene „Brusella“ ist eine aus Holz entstandene Vorlage, die von Bruchsaler Grundschulkindern bemalt werden darf.

Im Aktionszeitraum vom 24. bis 28. April findet dazu auf dem Otto-Oppenheimer-Platz ein Outdoor-Klassenzimmer statt, welches von Dozenten der Musik- und Kunstschule betreut wird.

„Es wird eine spannende Aufgabe mit neuer Logistik. Schulklassen dürfen nach Anmeldung zu uns kommen und mit Acrylfarben ihre Bienen gestalten“, erläutert Tom Naumann von der Musik- und Kunstschule. Rund 90 Schülerinnen und Schüler haben sich hierzu bereits im Klassenverbund angemeldet. Plätze seien noch frei.

Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Lisa Christofzik Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Für alle anderen der 2.000 Teilnehmer aus der Bruchsaler Kernstadt und allen Ortsteilen wird es die Möglichkeit geben, „Brusella“ im Kunstunterricht zu bemalen. „Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt“, sagt Lisa Christofzik von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen das Projekt nach Bruchsal geholt hat.

Das Projekt wird vom Land mit 30.000 Euro gefördert. Das Geld stammt aus dem Fördertopf „Sofortprogramm Einzelhandel/Innenstadt“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ämtern und Kooperationspartnern, wie auch dem Branchenbund ließ die Idee zu einem integrativen Projekt wachsen. Für die Vorlagen aus Holz konnte die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten gewonnen werden. Rüdiger Lumpp und Marcel Dedekker haben unter der Anleitung des Betriebsstellenleiters Uwe Kemm an der Lasermaschine die Vorlagen erstellt und veredelt. „Wir haben sechs Wochen benötigt, um alle Bienen fertig zu machen“, berichtet Lumpp stolz.

Bienen-Ausstellung mit Gewinnspiel im Mai

Im Mai werden die Bienen auf verschiedenen Grünflächen in der Stadt, in Schaufenstern aber auch in den Ortsteilen ausgestellt. Wer seine Biene findet, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen.

„Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor und unseren Kindern soll schon frühzeitig spielerisch vermittelt werden, wie wichtig der Schutz von Artenvielfalt ist“, ergänzt Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (parteilos).

Darüber hinaus habe das Projekt zum Ziel, die Innenstadt wieder belebter zu machen. „Denn da, wo die Kinder sind, kommen auch die Familien dazu. Zudem ist es eine gute Gelegenheit, neue Geschäfte zu entdecken und kennenzulernen.“ Es sei für Bruchsal ein einzigartiges Kinderkunstprojekt.

„Und das soll keine einmalige Sache bleiben. Für die nächsten Jahre planen wir eine Fortführung“, ergänzt Birgit Welge von der städtischen Wirtschaftsförderung. Das ganze Team freue sich über die große Resonanz und Beteiligung.