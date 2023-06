Brusl Nights: Geschäfte in Bruchsal öffnen am Freitag bis 22 Uhr

Gastronomie und Handel präsentieren sich am Freitag und Samstag bei den Brusl Nights. Was die Besucher an beiden Tagen in Bruchsal noch erwartet, verrät der Organisator.

Die Brusl Nights locken wieder die Bruchsaler und Besucher aus der Region: Am Freitag, 30. Juni, ab 19 Uhr, und am Samstag, 1. Juli, ab 17 Uhr können sich die Menschen rund um dem Rathausplatz in Bruchsal verzaubern lassen. Programm gibt es an beiden Tagen bis Mitternacht. Organisator Sven Wipper verrät, was alles geplant ist.

Viel Live-Musik und kulinarische Genüsse in Bruchsal bei den Brusl Nights

Was erwartet die Besucher?

Wipper Eine lange tropische Sommernacht im schönen Ambiente und Zeit zum Stöbern. „Shop Till You Drop“ also bis zum Abwinken – bis 22 Uhr am Freitag und bis 18 Uhr am Samstag. Dazu hält die Gastronomie kulinarische Köstlichkeiten und coole Drinks bereit. Ein perfekter Livemusik-Mix mit den bekannten Bands Manu Live Music und Fate Cover Music am Freitag sowie Lässsig – tatsächlich mit drei s -, Finest Touch und der Zapgang am Samstag sorgt für Partystimmung mit Rock- und Pop-Hits zum Mitsingen und natürlich auch zum Abtanzen. Da ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei.

Welche Aktionen sind an den beiden Tagen geplant?

Wipper Da die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigte, dass die Leute eher spät kommen, haben wir kein Kinderprogramm vorgesehen. Letztendlich genießen es die Leute nach der langen Corona-Zeit noch immer, sich einfach zwanglos zu treffen und Spaß zu haben.

Warum gibt es die Überschneidung am Freitag mit dem Fest beim neuen Quartiersplatz in der Bahnstadt?

Wipper Das hat uns auch überrascht. Die Brusl Nights finden immer zum gleichen Termin statt und so gesehen, waren wir früher. Aber da das Quartiersfest schon viel früher beginnt, kann man eigentlich wunderbar beide Veranstaltungen kombinieren. Es kann sogar ein Vorteil sein, wenn nirgendwo zu viel Gedränge entsteht.

Das Interview führte Claudia Maciejewski