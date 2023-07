Brusler Sommerdorscht vom 8. bis 10. Juli: Was die Besucher erwartet

Mit dem Brusler Sommerdorscht hält eine neue Veranstaltung Einzug am Belvedere. Was es damit auf sich hat, erklärt Jürgen Siegele, Vorsitzender Verwaltung SV 62 Bruchsal im Gespräch

Was ist der Brusler Sommerdorscht?

Siegele

Es ist eine Alternativveranstaltung auf das in diesem Jahr nicht stattfindende Schlossfest. Ein Schlossfest “light“. Das Fest ist eine gemeinschaftliche Aktion der TSG-Handballabteilung und des SV 62 Bruchsal. Mit dem Namen Brusler Sommerdorscht wollten wir zum Ausdruck bringen, dass es sich hier nicht um ein simples Vereinsfest handelt. Die Nähe zu Bruchsal und die Chance auf die Rückkehr zu einem Schlossfest in der Zukunft war uns hier sehr wichtig. Und was liegt da näher als der Brusler Dorscht. Wir hoffen, dass die Veranstaltung angenommen wird und Lust auf mehr macht.