Ehrenamtliche Familienbesucher für Bruchsal gesucht

Es dreht sich alles um die Familie: Bei Online-Vorträgen geht es um das Thema Elternzeit, es gibt ein virtuelles Elterncafé und viele Informationen für Familien mit Kindern. Mit diversen Angeboten und einer Feierstunde begeht das Bruchsaler „Bündnis für Familie“ sein zehnjähriges Bestehen. Hinter dem Netzwerk liegt viel Arbeit, weiß Angelika Banghard, bei der die Fäden zusammenlaufen.

Und sie hat noch viel vor: „Wir gehen in den nächsten Wochen in jeden Stadtteil auf einen Spielplatz und wollen dort mit den Familien in Kontakt kommen.“ Man bringe Spiele mit und sei für alle Fragen niederschwellig ansprechbar, so die Idee dahinter.

Aktive, die sich im Bündnis engagieren, das können Haupt- oder Ehrenamtliche sein, machen diese Spielplatztour. Das kann ein Elternbeiratsvorsitzender sein, genauso wie eine Person aus einer Beratungsstelle.