Sie verstehen sich wohl alle als unabhängig, dennoch haben folgende (Ober-) Bürgermeister ein Parteibuch:

CDU: Sven Weigt aus Karlsdorf-Neuthard, Marc Wagner in Hambrücken, Tony Löffler in Ubstadt-Weiher und Frank Burkard in Kronau.

SPD: Christian Eheim in Graben-Neudorf, Markus Rupp in Gondelsheim, Tobias Borho in Kraichtal, Walter Heiler in Waghäusel und Klaus Detlev Huge in Bad Schönborn.

Ohne Parteimitgliedschaft: Bernd Killinger in Forst, Cornelia Petzold-Schick in Bruchsal, Stefan Martus in Philippsburg, Martin Büchner in Oberhausen-Rheinhausen und Felix Geider in Östringen (alle sitzen für die Freien Wähler im Kreistag, bis auf Martus, der der Unabhängigen Liste angehört)

Der Bürgermeister in Baden-Württemberg hat traditionell eine starke Stellung und viel Macht. Er wird direkt von den Bürgern gewählt und amtiert acht Jahre. Die Landeszentrale für politische Bildung beschreibt ihn als zentralen Akteur auf der kommunalpolitischen Bühne. Auch interessant: Der Frauenanteil ist gering. Er liegt im ganzen Land bei acht Prozent.