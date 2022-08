Burgenkanal eines Bruchsaler Filmemachers liefert spektakuläre Aufnahmen

Spektakuläre Drohnenaufnahmen, einmalige Ansichten, Einstellungen und Eindrücke finden sich auf dem „Burgenkanal“ des Bruchsaler Filmemachers Dirk Weiler.

Der „Burgenkanal“ soll die schönsten Burgen, Schlösser und Burgruinen Deutschlands in einer neuen, einzigartigen Form zeigen, so die Vision von Dokumentarfilmer Weiler. Die Bruchsaler Rundschau hat mit ihm über seine Faszination für Burgen und seine Arbeit gesprochen.

Wer schon einmal in seinem Leben in einer Burg oder in einer Ruine einer solchen stand, der weiß, wie einnehmend diese alten Gemäuer sein können. Hunderte Jahre sind seit der Erbauung dieser Monumente vergangen. Die Geschichte der Menschen in Mitteleuropa spiegelt sich in den Burgbauten wider. Es ist diese Faszination für die historischen Befestigungsanlagen, die den Bruchsaler Filmemacher Dirk Weiler seit Jahrzehnten begleitet.

Mit der ganzen Filmtechnik zu den Burgen zu kommen, ist nicht immer so einfach. Dirk Weiler, Bruchsaler Filmemacher

„Burgen begeistern mich eigentlich schon immer. Seit einigen Jahren schon schwebte mir deswegen hierzu der Gedanke eines Filmprojekts im Kopf herum. Der Burgenkanal ist somit ein echte Herzensangelegenheit“, erzählt Weiler.

Drei Videos wurden bisher über den YouTube Kanal veröffentlicht, den er zusammen mit seinen Kollegen Daryoush Djavadi und Robert Fuge im März gegründet hatte. Auf Facebook und Instagram gibt es den „Burgenkanal“ ebenfalls zu finden.

Neuste Vorstellung ist die Burg Steinsberg in Baden, zuvor wurden die Ruinen Meistersel und Lindelbrunn in Rheinland-Pfalz präsentiert. Jeden Monat wird eine weitere Burg in einem eigenständigen 4K-Video vorgestellt.

Schwenkkamera, Drohnenflüge und Bodenaufnahmen

„Wir haben dabei einen hohen filmischen Anspruch“, so Weiler. Um dem eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, benötigt das Team von brand-X films, der Produktionsfirma von Filmemacher Weiler, modernste Technik. „Mit der ganzen Filmtechnik zu den Burgen zu kommen, ist nicht immer so einfach. Bei einigen Ruinen bedeutet das einfach Wandern mit vollem Gepäck“, erklärt Weiler.

Als Kopf des Kanals sucht er die Burgen aus, konzipiert die Filme, legt die Einstellungen fest, führt Regie, dreht mit der Schwenkkamera, macht Drohnenflüge, schneidet und komponiert die Musik. Robert Fuge übernimmt die Gimbal-Aufnahmen, die vor allem auf dem Boden Bewegungen erlauben. „Das ist ein sehr wichtiges Element, das auch den Blick des Wanderers repräsentiert und die Drohnenbilder, auf die sich Daryoush Djawadi spezialisiert hat, komplettiert“, schildert Architektur- und Geschichtsfan Weiler.

Nur wenn Drohne, Schwenkkamera und bewegte Bodenaufnahmen zusammenkommen, ergebe sich ein volles Bild der Burg. „In den Filmen sollen die Zuschauer die Burgen erfahren können. Und zwar in einer stimmigen, zusammenhängenden Form. Man soll die Burg natürlich entdecken können und eine Vorstellung des Bauwerks bekommen“, führt Weiler aus.

Musik wird passend zum Film komponiert

Zum Konzept neben der Burgenvorstellung ist auch die Präsentation wichtig. „Es geht um eine sinnliche Entdeckung. Die extra komponierte Musik und Bilder ergeben einen Fluss und sind aufeinander abgestimmt“, sagt Filmemacher Weiler. Man solle einen audio-visuellen Eindruck bekommen und sich auf das Objekt konzentrieren können, auf die Landschaft, die speziellen Merkmale.

Einige kurze Einblendungen geben dabei die wichtigsten geschichtlichen Daten wieder. „Wir möchten keinen Geschichtsunterricht machen. Den machen andere. Wir möchten Bilder liefern. Diese gilt es vor allem wirken zu lassen“, erklärt Weiler sein Konzept weiter.

Ein Video entstehe an insgesamt vier bis fünf Tagen. Für Dreh und Schnitt müsse jeweils ein Tag eingeplant werden. An zwei weiteren Tagen entstehe dann die Musik zu den Bildern. Manchmal nehme der Schaffenssprozess in einzelnen Bereichen auch etwas mehr Zeit in Anspruch.

Wer beim Schauen der Videos Lust auf einen Besuch einer Burg bekommt, der findet auf dem Kanal noch zusätzlich kurze Hinweise für Besucher, vor allem in Bezug auf Wegstrecke oder Parkmöglichkeiten.