Nigerianer lebt in Angst

Caritas kämpft gegen Abschiebung ihres Philippsburger Altenpflegehelfers

„Zuverlässig, pünktlich, hilfsbereit“, so beschreiben ihn die Kollegen. Doch der eigentlich dringend benötigte Altenpflegehelfer Daniel Etuazim-Nweike soll nicht in Deutschland bleiben dürfen. Jetzt stand die Polizei vor seiner Tür in Philippsburg.