Chef der Stadtwerke Bruchsal: Das 9-Euro-Ticket hilft dem ÖPNV

Es handelt sich hier um ein temporäres Angebot, das auf 90 Tage begrenzt ist. Das von der Ampel-Koalition in Berlin beschlossene Neun-Euro-Ticket dient in erster Linie der Entlastung der durch die drastischen Energiepreissteigerungen arg gebeutelten Bürgerinnen und Bürger. Aber es hilft auch dem durch mehr als zwei Jahre Pandemie stark beeinträchtigten öffentlichen Personennahverkehr, in Zeiten der Energie- und Verkehrswende neue Kundschaft zu gewinnen und die Stammkundschaft zu entlasten. Der ÖPNV, der schon immer die günstigere und umweltfreundlichere Alternative zum Individualverkehr war, wird so wieder in den Fokus des Interesses gerückt. So können verloren gegangene Fahrgäste langfristig zurückgewonnen werden.