Ein Einsatz der Polizei sorgt in Bruchsal für Aufmerksamkeit: Am Dienstagmorgen riegeln die Einsatzkräfte die Wiesenstraße ab. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Das ist bisher bekannt.

Großer Einsatz der Polizei in Bruchsal: An der Ecke Wiesenstraße und Augartenstraße ist am Dienstagmorgen großflächig abgesperrt: „Wir durchsuchen hier eine Wohnung“, bestätigt ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.

Es gehe um ein laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. In der Wohnung in der Wiesenstraße suchen die Ermittler nach Chemikalien, um diese gegebenenfalls sicherzustellen.

„Fachleute sind vor Ort. Wir haben die Straßen abgesperrt, damit sie ungestört ihrer Arbeit nachgehen können“, heißt es von der Polizei. Und der Sprecher gibt auch Entwarnung: „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“

Bislang keine Festnahme in Bruchsal

Ein Gericht hatte den Durchsuchungsbeschluss auf Anregung der Staatsanwaltschaft angeordnet. Eine Festnahme gab es bislang keine, heißt es. Welcher Art die Chemikalien sind, darüber traf die Polizei keine Aussage. Die Straße ist für Autofahrer gesperrt. Fußgänger oder Radfahrer können aber passieren. Auch das Ordnungsamt der Stadt Bruchsal ist präsent und macht sich ein Bild von der Lage.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 11.42Uhr]