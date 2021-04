Gefahrguteinsatz im Industriegebiet

Chemische Reaktion sorgt für Großeinsatz der Bruchsaler Feuerwehr

Unter Vollschutz musste die Feuerwehr vorrücken: Bei einem Getränkehersteller in Bruchsal kam es am Nachmittag zu einer unerwarteten chemischen Reaktion in einem Fass mit Altöl.