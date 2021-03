Click&Meet in Bruchsal: Wenn jeder Kunde eine Nummer trägt

Seit die Einzelhändler mit Click&Meet ihre Ladenlokale öffnen dürfen, kehrt in die Innenstädte wieder Leben ein. Auch in Bruchsal kaufen die Menschen Kleidung und Schuhe gerne wieder vor Ort ein. Doch wie funktioniert das neue Konzept?

Seit in Bruchsal die Läden mit dem Click&Meet-Konzept wieder öffnen können, braucht Michael Zeibig in seinem Geschäft zusätzliche zwei oder drei Mitarbeiter. Zeibig ist Filialeiter des Modehauses Jost und die zusätzlichen Mitabeiter sind notwendig, da er mit bis zu 60 Prozent spontaner Laufkundschaft rechnen muss, die spontan und ohne Terminbuchung in den Laden kommen. Die zusätzlichen Kräfte sorgen dann an der Tür dafür, dass das Hygienekonzept eingehalten wird und die Daten für die Nachverfolgung da sind.

„Wir haben freitags nach der Entscheidung der Politiker unser Onlineportal dahingehend umgestellt, dass unsere Kunden Einkaufstermine über unsere Internetseite buchen können. Es ist aufwendig, aber wir sind froh, dass wir wieder öffnen durften“, berichtet Filialleiter Zeibig. Die Kunden erhalten eine Nummer und haben dann rund 60 Minuten Zeit, um sich umzusehen und Kleidung anzuprobieren.