Im Schlosscafé von Bruchsal kann demnächst wieder Kaffee getrunken werden. Die Staatlichen Schlösser und Gärten melden: Eine neue Pächterfamilie ist gefunden. Seit Ende vergangenen Jahres war das Lokal unmittelbar in Schlossnähe geschlossen. Das Pachtverhältnis lief aus.

Erst kurz zuvor überraschte auch die Nachricht vom Aus des „Bären“ beim Damianstor die Bruchsaler. Auch dieses Lokal gehört zum Schlossensemble und ist im öffentlichen Besitz. Ein Verlust für die örtliche Gastroszene, wie viele Stammgäste bekundeten.

Nachfolge für das Schlosscafé in Bruchsal gefunden

Jetzt habe die Schlösserverwaltung mit dem Mutter-Tochter-Gespann Annette Schäffner und Lisa La Fontaine aber zumindest für das Schlosscafé eine passende Nachfolge gefunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr als eine Handvoll Interessenten hätten sich gemeldet, hieß es zuletzt. 60 Plätze bietet der Innenraum. Draußen können weitere 50 Gäste sitzen.

Manuel Liehr, der neue Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, erklärt in einer Mitteilung: „Wir freuen uns sehr, dass wir innerhalb kurzer Zeit eine gute Lösung für das Schlosscafé finden konnten.“ Die unmittelbare Lage am Schloss mache das Café zur beliebten Einkehrmöglichkeit bei den Schlossgästen.

Die Kaffee-Ape der neuen Pächterinnen ist in der Region bekannt

Die neuen Pächterinnen hätten bereits lange Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Mit ihrer mobilen Kaffee-Ape, der „Coffeebee“, sind Schäffner und La Fontaine in der Region bekannt.

Jetzt möchte das Familienteam mit „außergewöhnlichem Frühstück, abwechslungsreichen Mittagstischen, hausgemachten Kuchen und leckeren Kaffeespezialitäten“ am Standort Schloss Bruchsal überzeugen, so wirbt die Schlösserverwaltung.

Auch fürs Catering im Schloss Bruchsal soll gesorgt sein

„Für uns passt das kreative Konzept von Frau Schäffner und Frau La Fontaine gut her“, berichtet Christina Ebel, Leiterin der Schlossverwaltung Bruchsal. „Wichtig war uns bei der Wahl, dass die neuen Pächterinnen Erfahrungen in der Bewirtung und im Ausrichten von Stehempfängen mitbringen.“ Denn das Schlosscafé biete immer auch einen Cateringservice für das Schloss mit an.

Zunächst stehen noch umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Räumen des ehemaligen „Hofzahlamts“ an. Das Gebäude befindet sich an der zur Schönbornstraße gelegenen Seite des Ehrenhofs. In großherzoglicher Zeit wohnte hier der Schlossverwalter. Später wurde das Gebäude als Polizeiwache genutzt.

Seit 1981 hat das Schlosscafé darin seinen Platz. Die Sanierungsarbeiten führen die Staatlichen Schlösser und Gärten gemeinsam mit dem Amt Karlsruhe von Vermögen und Bau Baden-Württemberg aus. Ab Herbst diesen Jahres wird das Team von „Coffeebee“ dann für frischen Wind und neuen Ideen in dem historischen Haus sorgen.