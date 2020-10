Früher in die Herbstferien

Elf Corona-Fälle an Bruchsaler Albert-Schweitzer-Realschule, aber keine neuen Infektionen in Pflegeheim Bad Schönborn

Nach einem Massentest mit elf Infizierten an der Albert-Schweitzer-Realschule haben Schulleitung und Gesundheitsamt die Reißleine gezogen. So sieht es an anderen Hotspots in der Region aus.