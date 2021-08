Ja, auch die letzte große Reise des Lebens läuft gar nicht so selten über das Bruchsaler Paketzentrum von DHL. „Wir haben immer wieder Urnen in den Paketen“, berichtet Jürgen Schäfer. Er ist der Chef hier, und zu Spitzenzeiten haben seine Leute schon Mal 520.000 Päckchen und Pakete an einem Tag verarbeitet. Das war kurz vor Weihnachten.

Aber seit Corona ist hier quasi immer Weihnachten. Kurzarbeit? Schichtleiter Frank Hupf lacht: „Wir haben Langarbeit. Jede Menge Überstunden.“ Und DHL stellt weiter ein.

Vladimir Tomasevic steht am Ende eines Fließbandes und wuchtet im Sekundentakt eins ums andere Paket in einen Lkw. In den seltensten Fällen kennen er und seine Kollegen den Inhalt. In der riesigen Halle im Bruchsaler Industriegebiet in der Vichystraße fahren Pakete über und unter einem auf kilometerlangen Bändern durch die Halle.