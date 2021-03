Nein, denn die menschliche DNA befindet sich im Zellkern. Impfstoff-mRNA wird im Cytoplasma (Ribosom) verarbeitet, es gibt keinen Primer, der den Einbau in die menschliche DNA ermöglicht. Täglich treten Tausende von RNA-Molekülen mit unseren Zellen in Kontakt, durch die SARS-CoV-2-Impfung gelangt ein RNA-Molekül hinzu. Keine dieser RNA-Moleküle wird in DNA umgewandelt. Das HI-Virus besitzt einen solchen Primer. Deshalb kann es seine eigene RNA in HIV-DNA umwandeln – aber keine RNA anderer Viren. Eine Veränderung des Erbguts , also eine Beeinträchtigung von Eizellen oder Spermien durch die mRNA-SARS-CoV-Impfstoffe, braucht somit nicht befürchtet werden.