Die vierte Corona-Pandemie-Welle trifft die RKH-Kliniken mit voller Wucht – auch die Belastung der Kliniken in der Region Karlsruhe stößt an ihre Grenzen. Der Klinikchef fordert die Menschen zum freiwilligen Lockdown auf.

Von 104 Intensivbetten in den RKH-Kliniken sind aktuell (Stand Donnerstag, 25. November) 96 belegt, davon 41 mit Covid-Patienten. Und der Bedarf wird weiter steigen, wie Stefan Weiß, Katastrophenschutzkoordinator und Leiter des Corona-Krisenstabmanagements in den RKH-Kliniken in einer Pressekonferenz am Donnerstag deutlich machte.

Davon betroffen sind auch die RKH-Kliniken im Landkreis Karlsruhe: An der Fürst-Stirum-Klinik in Bruchsal sind 20 von 25 Betten belegt, davon sieben mit Covid-Patienten. An der Rechbergklinik in Bretten werden aktuell alle acht Intensivplätze in Anspruch genommen, drei davon von Covid-Patienten.

„Die Lage spitzt sich zu“, sagte Jörg Martin. Der Geschäftsführer der RKH-Kliniken sprach von einer „Pandemie der Ungeimpften“ und forderte einen freiwilligen „Lockdown der Vernünftigen“.

Schon jetzt müsse unter den Patienten priorisiert werden, Intensivpatienten auf die Normalstationen verlegt werden, führte Corona-Krisenstabmanager Weiß aus. „Sub-Standard-Medizin“ bedeutet das im Konkreten: Die Versorgung ist zwar gewährleistet, aber nicht in der gleichen Qualität.

Derzeit werde das Personal geschult, um die Intensivbetreuung auf den Normalstationen umsetzen zu können. Teilweise würden sogar Mitarbeiter aus der Verwaltung abgezogen, so Weiß. Eigentlich wird eine Intensivpflegekraft über Jahre speziell ausgebildet. „Wir erwarten nicht, dass der Druck vor dem Jahreswechsel nachlässt“, sagte Weiß.