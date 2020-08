Kontakt über Videokonferenzen

Corona-Krise verschärft angespannte Lage in Pflegeheimen in Bruchsal und Oberhausen

Zwölf Corona-Tote in Pflegeheimen des nördlichen Landkreis Karlsruhe haben bei Bewohnern und Angehörigen sowie den Pflegekräften für einige Unruhe gesorgt. Keiner weiß, wie hoch die Infektionszahlen bei Bewohnern und Beschäftigten in den nächsten Wochen noch steigen werden. Und dies in einer Branche, die seit langem am Limit agiert.