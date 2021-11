Halloween ist für viele in Bruchsal die erste Party seit langem

Ihre Kleidung ist zerfetzt, die Gesichter sind blutverschmiert, doch die Laune könnte besser kaum sein: Begleitet vom rhythmischen Dröhnen aus einem tragbaren Lautsprecher zieht eine Gruppe Jugendlicher johlend durch die Bruchsaler Innenstadt – bei weitem nicht das einzige Grusel-Ensemble, das am Halloween-Abend die Straßen unsicher macht.

Verkleidete Schreckgestalten tummeln sich auch im Bruchsaler Bahnhofsviertel, wo die Musik-Kneipen zwischen Deko-Gespenstern und elektronischer Musik einem bunten Allerlei aus Vampiren und Zombies Zuflucht bieten.

„Ich hab was nachzuholen“, sagt der 25-jährige Jan Haas, der im Dracula-Kostüm am Bahnhof auf zwei Freundinnen wartet. „Endlich gibt’s mal wieder einen guten Grund zu feiern“, freut er sich. Wo es an diesem Abend noch hingeht? „Erst Kneipentour, dann in den Unity-Club. Die Batterien auffüllen.“

Dicht an dicht tanzen, zum ersten Mal seit mehr als eineinhalb Jahren

Das Bruchsaler Party-Publikum – es ist an diesem Sonntagabend nicht nur in seiner uniformen Grusel-Garderobe geeint. Nachdem letztes Jahr am Tag nach dem Halloweenfest auch noch Kneipen und Gastronomie für Monate in den Lockdown gingen, während die Diskotheken im Land schon lange geschlossen hatten, ist für viele Nachtschwärmer das diesjährige Fest im Zeichen des Horrors die erste Gelegenheit, wieder dicht an dicht zu tanzen.

„Es läuft langsam wieder an“, freut sich Michael Scherk, Co-Inhaber der „Fabrik“, dem traditionsreichen Club im Bruchsaler Norden. Als Rock-Schuppen in den frühen 80ern gestartet, bleibt die Musikauswahl am Halloween-Abend der Tradition treu: Scherk und sein Team haben zur Ü30-Party mit Grusel-Dresscode geladen – und während draußen die letzten wartenden Schauergestalten erst noch die Impfzertifikate in der Corona-App vorzeigen müssen, dröhnt drinnen schon lautstark AC/DC.

Es läuft langsam wieder an. Michael Scherk, Co-Inhaber der „Fabrik“

„Rein darf, wer genesen, geimpft oder PCR-getestet ist“, erklärt Michael Scherk. Dass die Maskenpflicht im Club weitestgehend entfällt, ist für Scherk, der Anfang September bereits einen ersten Öffnungsversuch mit Maskenregelung unternommen hat, ein Glück: „Damals ist kaum jemand gekommen“, sagt er im Rückblick. Für diesen Abend rechnet er stattdessen mit 400 bis 500 Gästen.

Halloween-Partys in Bruchsal: Die Flucht aus dem Pandemie-Alltag

Es ist die Flucht aus dem Pandemiealltag, die viele der Besucher unter die Discokugel treibt. Hinein geht es in eine Welt, in der Masken allenfalls Teil des Gruselkostüms sind: „Super hier! Als wäre nie etwas gewesen“, freut sich Alexandra Meyer, die gemeinsam mit drei Freunden den Abend in der Fabrik verbringt – für sie die erste Party, seitdem die Clubs wieder die Türen öffnen.

Ich bin doppelt geimpft und fühle mich hier sicher. David, Partygast

Die Angst vor Ansteckungen – sie ist an diesem Abend weit weg: „Ich bin doppelt geimpft und fühle mich hier sicher“, bestätigt David, ein mit Gummiknochen behangener 32-Jähriger, der vor der Pandemie Dauergast in der Fabrik war. Auch für ihn ist es dieser Tag ein Neuanfang: „Mein erstes Mal im Club seit dem Lockdown.“

„Tanzen ist wie Radfahren“, schaltet sich ein bleich geschminkter Clown mit aufgeschminkter Fratze ein. „Das verlernst du nicht“, findet er – und wie zum Beweis stürzen sich Horrorclown und Knochenmann zum wabernden Bass in die Menge.