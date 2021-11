Ärzte kämpfen mit Erkältungswelle

Nach Herbstferien steigt Zahl der Corona-Infektionen an Bruchsaler Schulen wieder

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt nach den Herbstferien wieder an. Noch sind es an den Schulen nur wenige Einzelfälle. Es gibt in Bruchsal aber auch größerer Ausbrüche.