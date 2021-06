Bis zu 40 Anbieter pro Woche meldeten sich bei der Stadt Bruchsal an, um eine private Teststelle zu eröffnen. Diese geraten immer mehr in die Kritik: Schon nach ein, zwei Minuten Wartezeit liegt bei manchen Anbietern angeblich das Testergebnis vor.

Werden in den Bruchsaler Teststellen die Corona-Tests ordnungsgemäß gemacht? Seit neben dem großen Zentrum im Profi Foos und dem Drive-in im Industriegebiet Am Mantel vor allem in der Innenstadt private Teststellen fast wie Pilze aus dem Boden schießen, häufen sich die Vorbehalte gegen diese Einrichtungen.

Auch den BNN liegen mehrere Beschwerden vor. Alle nennen denselben Kritikpunkt: In den Gartenhütten und Pavillons geht es zu schnell.

Das Testergebnis liege schon nach ein, zwei Minuten vor, haben Leser in unterschiedlichen Testzelten in der Kernstadt beobachtet. Die übliche Wartezeit liegt bei 15 Minuten. Stichproben der Redaktion bestätigen diese Beobachtungen. Auch in anderen Städten gab es bereits Beschwerden.