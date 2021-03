Corona-Testzentrum im ehemaligen Profi-Foos-Baumarkt in Bruchsal: So lief der Eröffnungstag

Am Mittwoch ist der Startschuss für das neue Testzentrum im Bruchsaler Baumarkt Profi Foos gefallen. Wir haben mit den Testwilligen und den Verantwortlichen vor Ort gesprochen.

Kurz vor acht Uhr am Morgen warteten gestern rund 20 Menschen auf die Öffnung des Testzentrums im ehemaligen Profi-Foos-Baumarkt. „Die waren nach etwa 15 Minuten durch“, berichtet Susanne Mathes. Sie ist Projektleiterin bei Topteam. Das Unternehmen aus Offenbach ist eigentlich auf Messen unterwegs, organisiert Events und Präsentationen. Corona macht es möglich: Jetzt organisiert Topteam eben Impfzentren.

„Seit Ende Februar wurde eine Messe nach der anderen zunächst verlegt und dann meist gänzlich abgesagt. Gleiches galt für Roadshows, Produktveranstaltungen oder Kundenevents, auf denen wir vertreten gewesen wären“, ist auf der Internetseite zu lesen. Man habe sich dann überlegt, wie die vorhandenen Ressourcen weiter und sinnvoll eingesetzt werden können, erzählt Mathes.

Sie habe mit verschiedenen Städten Kontakt aufgenommen und ihr Test-Zentrum-Konzept vorgestellt. Inzwischen haben sie sieben Testzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen in Betrieb.

Es dürfen sich gerne noch Menschen aus Bruchsal melden, die mithelfen wollen. Susanne Mathes, Projektleiterin

„Das Ordnungsamt Bruchsal hat zurückgerufen und war sehr interessiert“, so Mathes. So kam der Kontakt zu Roland Foos zustande. „Er hat sich bereit erklärt, den leer stehenden Baumarkt zur Verfügung zu stellen und war überhaupt sehr hilfsbereit.“ Am vergangenen Freitag wurde die Büroeinrichtung angeliefert, Tische aufgestellt, Kabel verlegt, Computer angeschlossen.

„Montags waren dann die Messebauer da und haben innerhalb von vier bis fünf Stunden die Halle in verschiedene Bereiche untergliedert, Wände aufgestellt, den Eingangsbereich und die Kabinen eingerichtet. Am Dienstag erfolgte der Feinschliff – nochmal alles reinigen, die Schalen mit den Testutensilien vorrichten und so“, erzählt Mathes.

200 Tests sind pro Stunde möglich

Acht Kabinen, sogenannte Teststraßen, können gleichzeitig belegt werden. Etwa 200 Test schafft das Team aus fünf bis sechs Mitarbeitern in einer Stunde. „Es dürfen sich gerne noch Menschen aus Bruchsal melden, die mithelfen wollen“, sagt Mathes.

Nicht zugänglich ist die hinter den Kabinen gelegene Laborstraße. Dort arbeiten die in Schutzanzüge gehüllten Mitarbeiter mit den Tests, warten auf die Ergebnisse der Schnelltests oder machen die aufwändigeren PCR-Test fertig für den Versand ins Labor.

Schneller Test vor dem Flug in die Türkei

Nach dem ersten Ansturm bleibt die Nachfrage überschaubar aber beständig. Ein junger Mann berichtet im Vorbeigehen, dass er vergangene Woche seine Mutter und Oma besucht hat. Die haben kurz danach ein positives Testergebnis bekommen. Deshalb will auch er sich nun testen lassen. Zwei junge Frauen erzählen, dass in ihrer Firma ein Corona-Fall aufgetreten ist. „Wir haben eine schwangere Kollegin und wollen weder sie noch andere Kollegen gefährden“, sagen sie.

Bilgehan Tan will am Freitag in die Türkei fliegen, weil es der Oma gar nicht gut geht: „Für die Einreise brauche ich einen PCR-Test der nicht älter als 72 Stunden ist. Deshalb bin ich heute hier“.

Seit 8. März bekommt jeder einen kostenlosen Test pro Woche. Die Daten der Getesteten werden an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) übermittelt. Wer mehr als einen Test pro Woche macht, rechnet direkt mit der KV oder der Krankenkasse ab. „Wir erheben eine Bearbeitungsgebühr von sechs Euro, wenn jemand ohne vorherige Anmeldung kommt und wir die Daten hier erfassen müssen. Aber wenn ältere Menschen kommen, die kein Handy oder Internetzugang haben, sind wir großzügig und erlassen die Gebühr“, sagt Mathes.