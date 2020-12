Abgabe bei Wertstoffhöfen / Grünabfallsammelplätzen

Corona-Verordnung lässt keine Christbaumsammlungen zu

Die Christbaumsammlung hat Tradition in der Region. Die Jugendabteilungen der Feuerwehr und der Vereine in Bruchsal und seinen Stadtteilen veranstalten diese meist nach Dreikönig. Jetzt wurde die Sammlung wegen Corona abgesagt - in Diedelsheim teilte der CVJM ähnliches mit.