Im Coworking Space „etage1“ in Bruchsal arbeiten Freiberufler und Selbstständige allein und doch gemeinsam. Um Teil der Bürogemeinschaft zu werden, muss das Menschliche stimmen.

Im ersten Stock des roten Backsteinaltbaus in der Schönbornstraße 33 hängt ein kleines gelbes Schild neben der Tür. „etage1 – Coworking Bruchsal“ steht darauf. Die Wände im Inneren sind frisch gestrichen. Noch sind nicht alle Möbel aufgebaut, in einigen Räumen muss noch der Boden verlegt werden. Die ersten Mieter sind aber schon eingezogen.

Am Ende des Flurs auf der linken Seite hat Matteo Sanfilippo sein Büro, Designer und Markenberater. Von der Decke hängen Glühbirnen im Vintage-Look, in der Ecke steht ein Ledersofa. Zwei Räume weiter sitzt Uli Stritzelberger am Schreibtisch. Er ist Finanzberater und Immobilienmakler. Beide sind selbstständig. Auf der „etage 1“ arbeiten sie allein und sind trotzdem irgendwie Kollegen.