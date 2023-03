Dachschaden: Stadtverwaltung sperrt Büchenauer Mehrzweckhalle

An der Büchenauer Mehrzweckhalle ist ein Dachschaden festgestellt worden. Mehrere Veranstaltungen, darunter auch die „Rocknacht“ der Guggenmusiker Basselschorra, mussten daher verlegt werden. Bei einer anstehenden Routineinspektion sei der Schaden aufgefallen, teilt die Pressestelle der Bruchsaler Stadtverwaltung mit.

Bei Routineuntersuchung fallen die Schäden an der Mehrzweckhalle auf

Mit einem Hubsteiger sei das Dachtragwerk der Mehrzweckhalle von der Unterseite begutachtet worden. Dabei „haben wir Schäden an der Innenseite der Dachfläche und an der tragenden Konstruktion und hier vor allem an diversen Knotenpunkten entdeckt“, so die Stadtverwaltung.

„Diese Schäden müssen nun im Rahmen einer genaueren Überprüfung beurteilt werden. Bis zur Klärung, ob hier eine relevante Einschränkung der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion vorliegt, wurde die Halle vorsichtshalber gesperrt.“

Vorerst bezieht sich die Sperrung auf die Sporthalle. Marika Kramer, Ortsvorsteherin in Büchenau

Weiterhin in Betrieb ist der Gastronomiebetrieb „Pizza Roma“ von Mahendrakumar Sithravelautham, auch für Proben des örtlichen Musikvereins bleibt der Probenraum der Halle geöfnet. Eine gänzliche Sperrung der Halle ist nicht ausgeschildert. „Vorerst bezieht sich die Sperrung auf die Sporthalle. Dort wurden seitens der Stadt auch die Schlösser ausgetauscht, so dass keine Nutzung möglich ist,“ berichtet Ortsvorsteherin Marika Kramer.

Die genaue Sichtung und Aufnahme der Schäden werde baldmöglichst durch ein Ingenieurbüro mit Fachgutachter erfolgen. Abhängig vom Ergebnis werde entschieden, ob und wenn ja, welche weiteren Schritte erforderlich werden.

„Die Verwaltung und alle Beteiligten haben besonders verantwortungsbewusst gehandelt. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Wassereintritte, jedoch wurde dabei etwas Bauphysikalisches vermutet,“ erklärt Kramer.

Schon mehrfach ist Wasser durch das Dach eingedrungen – gibt es einen Zusammenhang?

Das Dach der Mehrzweckhalle Büchenau musste kurz nach deren Fertigstellung wegen Undichtigkeiten schon einmal grundlegend saniert werden. Auch danach seien immer wieder Probleme aufgetreten, die aus heutiger Sicht auf eine Kombination von Undichtigkeiten der Dachhaut und Tauwasser innerhalb der Konstruktion zurückzuführen sein dürften, so die Stadtverwaltung.

Ob diese Feuchtigkeitsprobleme jedoch als ursächlich für die am Tragwerk festgestellten Schäden anzusehen sind, ist auch noch nicht abschließend geklärt. Stellungnahme der Stadtverwaltung

„Ob diese Feuchtigkeitsprobleme jedoch als ursächlich für die am Tragwerk festgestellten Schäden anzusehen sind, ist auch noch nicht abschließend geklärt.“ Zu Mutmaßungen, das gesamte Dach der Halle sei ein Sanierungsfall, gibt es noch keine Auskünfte.

In der kommenden Ortschaftsratssitzung im Pfarrzentrum Büchenau will Wolfgang Seifert vom Stadtbauamt die aktuelle Situation nochmals darlegen.

„Neben Veranstaltungen wurde auch der Schulsport und Trainingsmöglichkeiten umverlegt. Nach meinem Kenntnisstand wurden da gute Lösungen gefunden“, so Kramer. So kann das Rockkonzert der Büchenauer in der Untergrombacher Bundschuhhalle stattfinden. Wann immer möglich, werde die Veranstaltungshalle nun genutzt.