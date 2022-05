Dachstuhlbrand sorgt in der Bruchsaler Innenstadt für Großeinsatz – viele Schaulustige

Die Feuerwehr hat alle Mühe an den Brandort zu kommen. Die Rauchwolke über der Bruchsaler Innenstadt zieht viele Schaulustige an.

Feuer in der Bruchsaler Innenstadt: Viele Helfer sind am späten Donnerstagnachmittag bei einem Brand in der Durlacher Straße im Einsatz.

Nach ersten Informationen rückte die Feuerwehr kurz vor 17 Uhr wegen eines Dachstuhlbrandes aus. Dort treffen in diesen Minuten die ersten Rettungskräfte ein. Über das mögliche Ausmaß des Feuers ist noch nichts bekannt. Auch nicht, ob Menschenleben in Gefahr sind.

Das Feuer ist in der Nähe der dortigen Musikschule in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Rauchwolke ist auch aus der Ferne zu sehen. Rauchgeruch liegt in der Luft.

Schon jetzt viele Schaulustige in Bruchsal

Rund um die Durlacher Straße, die Friedhofsstraße und den Kübelmarkt muss mit Behinderungen gerechnet werden. Schon jetzt stehen viele Schaulustige dort und sorgen für Verkehrsprobleme. Mittlerweile hat die Polizei die große Kreuzung und die Durlacher Straße abgesperrt.

Die Feuerwehr hatte Schwierigkeiten, an den Brandort zu kommen. Auch weil die Straßen dort eng sind und ein Auto mit Anhänger erst rangieren musste, um der Feuerwehr den Zugang zum Hof zu gewähren. Sie kämpft auch mittels einer Drehleiter gegen die Flammen und gegen das Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude in der eng bebauten Straße. Offenbar mussten mehrere Menschen aus dem Gebäude gerettet werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 17.35 Uhr]