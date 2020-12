Nein, der macht nur einen Bruchteil unseres Umsatzes aus. Im Moment haben wir gar keinen. Der Aufwand ist zu groß. Wir müssten acht Stunden am Tag jemanden bezahlen, der das Bier abfüllt und verkauft. Das rentiert sich nicht. Aber es rufen immer wieder Leute an und fragen nach Bier. Denen zapfen wir etwas ab. Die Leute sollen wissen, dass sie auch in schweren Zeiten ihr Bier bei uns bekommen.