Darum war die Bruchsaler Hauptpost zwei Tage geschlossen

Zwei Tage ging gar nichts, seit Donnerstag hat die Post in der Bruchsaler Luisenstraße wieder geöffnet. Warum es zur Schließung kam, erklärt jetzt der Betreiber.

Filiale in der Luisenstraße

Die Postfiliale in der Bruchsaler Luisenstraße ist wieder geöffnet. Seit Donnerstag hat sie ihren Betrieb aufgenommen, nachdem sie am Dienstag und Mittwoch kurzfristig geschlossen war.

Ein Aushang informierte die Kunden über die Schließung, als Grund wurde der Schutz von Mitarbeitern und Kunden vor Corona genannt. Bei vielen Kunden sorgte das für Unmut.

Auch der Argumentation konnten viele nicht folgen, wie sie unter anderem gegenüber dieser Redaktion äußerten.

Sprecher äußert sich zu den Gründen

Weil es sich bei der Bruchsaler Hauptpost um ein Postbank Finanzcenter handelt, ist nicht mehr die Post selbst für die Filiale zuständig, sondern die Deutsche Bank. Ein Sprecher der Bank, die die Postbank übernommen hat, teilte auf Nachfrage mit, warum geschlossen war: „Grund dafür waren Personalausfälle durch eine Infektion mit dem Coronavirus, die wir kurzfristig nicht ausgleichen konnten.“

Es sei nicht möglich gewesen etwa durch Springer oder Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Filialen die Schließung zu verhindern. Jetzt sei die Post wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten besetzt, aber: „Wir gehen davon aus, dass wir das so auch beibehalten können, eine genaue Prognose kann ich mit Blick auf kurzfristige Personalausfälle naturgemäß nicht geben“, so der Sprecher weiter.

Bruchsaler Kunden fragen: Was ist mit unseren Paketen?

Viele Kunden fragen sich unterdessen, was mit ihren Paketen ist. Dazu teilte die Deutsche Bank weiter mit: „Sendungen, die zu Beginn der Schließung in der Filiale zur Abholung bereit lagen, werden durch die Deutsche Post erneut zugestellt. Sendungen, die während der Schließung nicht zustellbar waren, legt die Deutsche Post in einer benachbarten Partner-Filiale zur Abholung bereit. Die Anschrift und die Öffnungszeiten finden Kundinnen und Kunden auf der Benachrichtigungskarte.“