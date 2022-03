Das Kraichgau-Rennen holt die Bundesliga-Elite nach Bruchsal

Bruchsal steht am Sonntag ganz im Zeichen des Radsports. Beim Kraichgau-Rennen findet am 27. März die Bundesliga-Premiere der Herren-Eliteklasse und der Junioren statt. Gemeldet sind auch internationale Mannschaften.

Die 29 Herrenteams müssen ab 9 Uhr die gut zwölf Kilometer lange Rundstrecke zwölfmal bewältigen. Für die 19 Juniorenmannschaften beginnt das Rennen um 13.30 Uhr und endet nach neun Runden. Start und Ziel ist bei der Halle des TV Obergrombach, wobei die Strecke nach Helmsheim, zum Steighof, zur Golfanlage und über den Truppenübungsplatz zurück nach Obergrombach führt.

„Der Kurs ist eine der anspruchsvollsten Strecken in Deutschland“, lobt Günter Schabel, Vizepräsident des Bund Deutscher Radfahrer. Ausrichter sind das Radsportteam (RST) Kraichgau und das Team Radsport Rhein-Neckar aus Nußloch.

Bruchsals Stadtteil wird am Sonntag nur über Untergrombach oder Gondelsheim zu erreichen sein. Besondere Zuschauer-Treffpunkte sind die Spitzkehre am Helmsheimer Ortsrand sowie die Durchfahrt am Golfplatz.

Gefordert sind die Mitglieder des RST Kraichgau. „Am Sonntag werden wir 120 Helferinnen und Helfer an der Rennstrecke im Einsatz haben“, bestätigt Vereinschef Klaus Mohr. Dankbar ist er Markus Gramlich, Abteilungsleiter Sportentwicklung bei der Stadt Bruchsal, der nicht nur das Radsport-Event nach Obergrombach geholt, sondern auch die Organisation der Bewirtungsstände übernommen hat.