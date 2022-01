Tickets: Karten für die genannten Veranstaltungen und diverse weitere gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem bei der Geschäftsstelle der Bruchsaler Rundschau in der Friedrichstraße 6 in Bruchsal. Sie ist eine offizielle Verkaufsstelle für Tickets von Eventim und Reservix. Online gibt es Tickets unter: https://bnn.reservix.de/