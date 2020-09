Von Landshausen über Bruchsal in den Discounter

Das schwarze Gold des Kraichgaus - und sein Weg ins Supermarktregal

In Kraichtal baut die Familie Hering auf vielen Hektar Brombeeren an. Und liefert an die OGA Bruchsal. Von dort kommen die Früchte in die Supermärkte Deutschlands. Wir haben den Weg der Beeren verfolgt.