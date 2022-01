340 Teilnehmer bei legaler Montags-Demonstration in Bruchsal

Doppelt so hoch wie ursprünglich angenommen war am Montagabend die Teilnehmerzahl bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Bruchsal. Sie war dieses Mal angemeldet.

340 Menschen haben nach Polizeiangaben am Montagabend an der Demonstration in der Bruchsaler Innenstadt gegen die herrschenden Corona-Regeln teilgenommen.

Mit Trommeln, Trillerpfeifen und Sprechchören machten sie auf sich aufmerksam: „Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut“ oder „Friede, Freiheit, Demokratie“ skandierten die Menschen, die am Otto-Oppenheimer-Platz gestartet waren.

Über den Marktplatz, am Pavillon vorbei, durch die Hoheneggerstraße und am Europaplatz vorbei liefen sie über die Friedrichstraße wieder zurück zum Kübelmarkt. Einige hielten dabei Kerzen in den Händen oder trugen Schilder wie „Omikron leichte Grippe“.

Zug durch die Bruchsaler Innenstadt bei Nieselregen

Die Zahl der Teilnehmer war dabei trotz gelegentlichen Nieselregens mehr als doppelt so hoch, wie Veranstaltungsleiter Andreas Jendrusch zunächst geschätzt hatte. Über den Messenger-Dienst Telegram war zu der Demonstration aufgerufen worden. „Es lag vielleicht daran, dass die Demonstration dieses Mal angemeldet worden war“, so seine Vermutung.

Montagsdemos in Bruchsal Angemeldet: Was bisher unangemeldet und damit illegal verlief, ist nun zum ersten Mal legal: Die Bruchsaler Demonstration von diesem Montagabend war zuvor offiziell bei der Stadt angemeldet worden. Die Stadt hat die Kundgebung genehmigt, unter Auflagen: Das heißt, die Teilnehmer müssen die Mindestabstände zum Schutz vor Infektionen einhalten und sind zudem verpflichtet, Masken zu tragen. Eine Beschränkung der Teilnehmer gebe es nicht, erklärt Bürgermeister Andreas Glaser auf BNN-Anfrage. Der Anmelder müsse pro zehn Teilnehmer einen Ordner bestellen. Unangemeldet: Die große Mehrzahl derartiger Kundgebungen im ganzen Land war bisher unangemeldet. Wie manch andere Städte hatte Bruchsal nach dem dritten nicht angemeldeten, sogenannten Spaziergang die Kundgebungen verboten. Zuletzt hatte die Polizei daraufhin die Demo auch nach kurzer Zeit aufgelöst und Platzverweise erteilt. „Sie können Ihrem Protest Ausdruck verleihen, ohne Gefahr zu laufen, einen Platzverweis zu bekommen“, appelliert Bürgermeister Glaser erneut, die Demos einfach anzumelden. Am vergangenen Montag hatte es an die 40 Bußgeldbescheide für die illegale Veranstaltung gegeben. Dass das Stuttgarter Verwaltungsgericht vor Kurzem das generelle Verbot, das die Stadt Bad Mergentheim für derartige „Spaziergänge“ verhängt hatte, kassiert hat, habe zunächst keine Auswirkungen auf das Bruchsaler Verbot, so Glaser. Man prüfe das Urteil genau, sei aber zuversichtlich, dass das Bruchsaler Verbot Bestand habe.

Diesen Montagabend haben die Teilnehmer ganz offiziell ihr Demonstrationsrecht in Anspruch genommen. Vor einer Woche war es bei dem als „Spaziergang“ getarnten Aufzug von Gegnern der Corona­-Maßnahmen zu einer nicht angemeldeten Versammlung gekommen. Die hatte das städtische Ordnungsamt im Vorfeld verboten.

40 Personen waren zunächst festgehalten worden. Sie erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Das wird teuer: 200 Euro sind bei dem Bußgeldbescheid jedes Mal fällig.

Polizei erinnerte gelegentlich an Maskenpflicht

Dieses Mal musste die Polizei nicht groß eingreifen, wie Revierleiter Jürgen Conrad im Anschluss erklärte. Gelegentlich wurde an die Maskenpflicht erinnert. Unter der Führung von Einsatzleiter Karim Chergui sicherten große Polizeikräfte den Zug durch die Innenstadt, der nach 45 Minuten vorbei war. Auch die Feuerwehr war am Europaplatz vor Ort.

Wieder zurück auf dem Otto-Oppenheimer-Platz kündigte Versammlungsleiter Jendrusch für Montag, 24. Januar, die nächste Demonstration von Gegnern gegen die Corona-Maßnahmen an. Anschließend löste sich der Demonstrationszug wieder auf.

Für Montag, 31. Januar, hat der SPD-Kreisverband zu einer Gegendemonstration um 18 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Bruchsal aufgerufen. Das erklärte Kreisrat Eberhard Schneider auf BNN-Anfrage. Es soll eine Kundgebung mit Menschenkette geben. Nach der unangemeldeten und damit illegalen Protestaktion am Montag vor einer Woche hatte ein Bruchsaler Bündnis „Wir für Menschlichkeit“ über geeignete Gegenmaßnahmen beraten.