Der „brennende Busch“ wächst auch in Bruchsal am Michaelsberg

Ein wunderschön blühender Busch verzaubert Naturschützer und Spaziergänger gleichermaßen: Eine biologische Besonderheit lässt die Pflanze scheinbar in Flammen aufgehen, ohne ihr zu schaden. Der Diptam, der am Michaelsberg im Bruchsaler Stadtteil Untergrombach wächst, ist aber nur auf den ersten Blick ein Rätsel.

Der rosa blühende Busch enthält sehr viel ätherisches Öl, das die extrem flüchtige und hoch entzündliche Flüssigkeit Isopren beinhaltet. Deren Dämpfe sind schwerer als Luft und können daher an windstillen Tagen unter dem Blütenstand entzündet werden. Dabei entsteht eine kleine Feuerfront, die entlang des Blütenstandes schnell nach oben läuft, rasch wieder erlischt und zum Erstaunen vieler Beobachter eine völlig unbeschädigte Pflanze zurücklässt.

Der Vorsitzende der Bruchaler Naturschutzgruppe Agnus, Michael Hassler, kann aus eigener Erfahrung berichten: „Mein Bruder hat das in seinem Garten in Kraichtal-Münzesheim an lauen Sommerabenden gelegentlich mal vorgeführt“, erzählt er. An extrem heißen Tagen können sich die Dämpfe sogar selbst entzünden, in der frühen Abenddämmerung soll man dann gelegentlich sogar kleine blaue Flammen um die Pflanze tanzen sehen.