Der Bruchsaler Sommertagszug ist zurück – mit ein paar Neuerungen

Der brennende Schneemann – als Kind hat das auf Kristin Werner immer einen großen Eindruck gemacht.

Schon als Vier- oder Fünfjährige war sie beim Sommertagszug dabei. Das war Ehrensache, auch weil ihr Vater Wolfgang Weindel viele Jahre Präsident des Zuges war.

Nach zwei Jahren Pause kann jetzt am Sonntag, 15. Mai, die Bruchsaler Traditionsveranstaltung wieder stattfinden.

Fest knüpft an Tradition an

Es ist ein wahres Fest der Kinder: Rund 1.000 haben sich angemeldet. Sie sind gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Lehrern unterwegs durch die Stadt.

Es wird viel gesungen, am beliebtesten: „Schtrih, schtrah, schtroh, der Summerdag isch do.“ Der Sommertagszug geht auf einen volkstümlichen Brauch zurück und will den Winter vertreiben. Seit 1984 gibt es die Veranstaltung nach längerer Pause wieder regelmäßig in der Stadt.

Es ist wichtig, dass wir jetzt wieder an die Tradition anknüpfen. Karola Vettermann, Zug-Präsidentin

„An diesem Tag stehen die Kinder im Mittelpunkt“, sagt Kristin Werner. Das mache die Veranstaltung einzigartig. Werner wird beim Umzug dabei sein und die Kinder des Kindergartens St. Michael, den sie leitet, mit ihrem Team begleiten. Die 48-Jährige freut sich sehr, dass nach der Pandemie die Kinder nun wieder den Winter vertreiben dürfen.

„Es ist wichtig, dass wir jetzt wieder an die Tradition anknüpfen“, ist sie sich sicher. Wäre der Zug ausgefallen, hätte ihre Einrichtung mit den Kindern im Kleinen gefeiert. So hat Werner das selbst einmal erlebt als Schulanfängerin.

Das ist nun nicht notwendig. „Wir sind sehr glücklich, dass so viele Einrichtungen mitmachen“, sagt Karola Vettermann, die aktuelle Präsidentin des Sommertagszuges. Mit solch einer Rückmeldung hatte sie mit ihrem Orga-Team nicht gerechnet, nun unterscheiden sich die Anmeldezahlen kaum zu den früheren vor Corona.

„Es war richtig, nicht länger zu warten und dieses Jahr wieder anzufangen“, sagt sie. Alles ist vorbereitet, was traditionell dazu gehört: Begleitmusik, Sommertagsstecken und vorne weg der Brezelwagen.

Andere Strecke als früher

Aber es warten auch ein paar Neuerungen. Die betreffen vor allen Dingen den Verlauf der Strecke. Diese führt von der Orbinstraße aus, wo sich der Zug aufstellt, durch die Friedrichstraße in die Fußgängerzone. Weil die Kinder den direkten Weg durch die Baustelle beim Modehaus nicht nehmen können, laufen sie um den Block, also über Kaiserstraße, Schlossstraße und Wilderichstraße auf die Schönbornstraße zum Schloss.

„Insgesamt verkürzen wir die Strecke. Inzwischen sind vermehrt kleinere Kinder dabei, für sie ist der Weg bisher sehr lang gewesen“, sagt Vettermann. Nach der Veranstaltung werde man prüfen, ob der neue Weg so passt. Für die Kinder kommt nach dem Laufen der Höhepunkt, der Winter wird aus der Stadt vertrieben und dafür symbolisch ein Schneemann verbrannt.

Als Gärtner und Blumen verkleiden sich die Kinder von St. Michael, die frühlingshafte Kostümierung gehört beim Kinderfest dazu. „Für die Kinder wird das eine neue Erfahrung, zwei Jahre gab es keine Großveranstaltung“, so Werner. Alle verfügbaren Erzieherinnen begleiten daher ihre bunte Schar.