Comedy Club in Bruchsal feiert zehnten Geburtstag

Am 27. Januar wird der Comedy Club in der Bruchsaler Fabrik zehn Jahre alt. Inzwischen melden sich täglich Comedians aus ganz Deutschland, die in der Location auftreten wollen – doch damals fing alles ganz klein an.

Am 27. Januar feiert der Comedy-Club Bruchsal (CCB) in der Fabrik sein zehnjähriges Jubiläum. Organisator Iyob Almedom erinnert sich an die Anfänge.

Zehn Jahre Comedy-Club

Wie kam es zu der Idee, einen regelmäßigen Comedy-Club zu veranstalten?

Almedom Ich wurde von einem Kollegen aus Stuttgart gefragt, der den Comedy Clash ebenfalls monatlich veranstaltet. Die Idee war einfach, ob wir nicht am gleichen Wochenende die Künstler anfragen möchten. Da die Comedians aus ganz Deutschland anreisen, wäre es einfacher sie zu überzeugen, gleich zwei Auftritte hintereinander zuhaben. Obwohl sie Bruchsal nicht kannten.

Wie schwierig ist es, so teilweise renommierte Künstler für einen relativ kurzen Auftritt zu gewinnen?

Almedom Am Anfang sehr schwer. Bruchsal war ja nicht Köln, Berlin oder Hamburg. Man musste sich erst einen Namen machen und die Veranstaltungen mussten professionell laufen. So hat sich das recht schnell auch bei den Agenturen rumgesprochen. Jetzt bekommen wir täglich Anfragen von Comedians, die einfach beim Comedy Club Bruchsal spielen wollen. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Bruchsal mit dem CCB ist ein Begriff bei den Machern im Comedybereich. Dazu muss man auch ein Dank an das Bruchsaler Publikum richten. Es war immer fair zu den Comedians und sie wurden immer herzlich empfangen. Die Stimmung nicht zu vergessen. Auch die Fabrik ist natürlich die passende Location dafür. Die ersten Shows fanden noch im Café statt, nach drei Shows sind wir gleich in den großen Raum umgezogen.

Was waren Ihre persönlichen Highlights?

Almedom Jeder Abend stand für sich und war immer sehr lustig. Es ist schon großartig, dass regelmäßig Comedians aus Hamburg, Berlin, Köln oder München kommen und für 15 bis 20 Minuten Spielzeit vier bis acht Stunden Anreise in Kauf nehmen. Toll ist auch, dass Comedy Stars wie Chris Tall, Alan Frei, Till Reiners, Moritz Neumeier oder Enissa Amani ihre eigenen Sendungen oder Netflix-Specials haben. Aber live sind sie immer noch am besten!