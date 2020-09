Ein Bienenvolk ist ein perfekt organisierter Staat. Jede Biene hat eine bestimmte Aufgabe im Bienenvolk. Die Aufgabe verändert sich während eines Bienenlebens und wird an den Bedarf des Volkes und das Alter der Biene angepasst. Nur die erfahrenen Bienen sammeln Nektar. Bis zu 100 Blüten fliegt eine Biene pro Flug auf der Suche nach Nektar an. Im Stock wird der Nektar an andere Bienen übergeben. Dabei wird ihm Wasser entzogen und mit dem Speichel der Biene körpereigene Enzyme zugesetzt. Dieser Prozess wird mehrmals wiederholt, bis der Wassergehalt auf etwa 20 Prozent sinkt. So wird aus dem Nektar Honig. Dafür braucht die Biene kein Messgerät, sie macht das instinktiv. Der fertige Honig wird in der Wabe gelagert und mit Wachs verdeckelt, damit er als Vorrat für den Winter haltbar bleibt. Wohlgemerkt, den Honig sammelt die Biene für das eigene Bienenvolk und nicht für den Imker. Ein Imker berücksichtigt das bei der Honigentnahme und entnimmt nur den Überschuss. Um den Honig zu ernten, wird die Wabe entdeckelt, geschleudert und kann sofort genossen werden. Um ein Kilo Honig herzustellen arbeiten 350 Bienen ihr ganzes Leben lang. Nur einen Teelöffel Honig produziert eine Arbeitsbiene in ihrem kurzen Leben. Für 500 Gramm Honig muss ein Bienenvolk drei bis fünf Millionen Blüten anfliegen und legt dabei 120.000 Flugkilometer zurück. Das sind drei Erdumrundungen.