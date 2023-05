Der Kraichgau-Ironman findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Das Event wird wieder die ganze Region auf die Beine bringen mit rund 2.700 Helferinnen und Helfern sowie Tausenden von Zuschauern am Hardtsee und entlang der Rad- und Laufstrecke. Man kann deshalb mit Fug und Recht sagen: Der Kraichgau ist Triathlon-Land.

Die anfängliche Eintages-Veranstaltung hat sich zu einem Triathlon-Fest entwickelt, das bereits am Freitag beginnt. Um 18 Uhr startet am 19. Mai der Night-Run Kraichgau, ein Lauf durch die Straßen und den Kurpark von Bad Schönborn, bei dem man selbst Triathlon-Atmosphäre schnuppern kann. Die jüngsten Triathleten ab einem Alter von acht Jahren messen ihre Kräfte im Schwimmen, Laufen und Radfahren am Samstag ab 15 Uhr am Hardtsee. Hier wird verbissen um jeden Meter gekämpft, wie bei den „Profis“.

Ab 17 Uhr ist dann die Triathlon-Bundesliga zu Gast in Ubstadt-Weiher, mit den besten Teams in Deutschland, mit kurzen Distanzen und großen Rennfeldern – eine ganz andere aber nicht weniger interessante Form des Triathlons. Dann steuert das Wochenende auf seinen Höhepunkt zu: die beiden Rennen durch den Kraichgau mit insgesamt rund 3.000 Athletinnen und Athleten. Am Sonntagmorgen ab 8.15 Uhr gehen die Profis auf die 70.3-Reise und anschließend die Altersgruppen mit einem „Rolling Start“ – je nach Leistungsgruppe in kurzen Abständen, damit man sich bei den großen Teilnehmerfeldern nicht gegenseitig behindert.

Weltmeister Patrick Lange ist am Start

Bei den männlichen Profis tritt der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange an und bei den Frauen will Titelverteidigerin Laura Philipp ihren Vorjahressieg wiederholen. Am Nachmittag ab 13.15 Uhr sind die Athletinnen und Athleten des 51.50-Triathlon unterwegs auf einer ähnlichen, aber kürzeren Strecke. Alle Streckenpläne sind auf der Website des 70.3 Triathlon Kraichgau zu finden. Hier kann man sich auch die Hotspots suchen, und wie man sie am besten erreicht: Den Start am Hardtsee und den Wechsel aufs Fahrrad. Dann die Hotspots an der Radstrecke. Wie den Schindelberg, der zweimal passiert wird.

Weitere Stimmungsnester sind die Ortsdurchfahrten und Verpflegungsstellen in Odenheim und Menzingen, der Gassbuckel von Gochsheim mit seiner heftigen Steigung als „Heartbreak-Hill“ der Strecke, der Kreisel von Oberacker, sowie Büchig, Bauerbach, Flehingen, Tiefenbach und der knackige Anstieg nach Eichelberg. Überall werden sich die Fans versammeln, oft begleitet von Orts- oder Nachbarschaftsfesten und Musikkapellen. Die Athleten fahren von Anfeuerungsruf zu Anfeuerungsruf, bis sie wieder in Mingolsheim sind und vom Rad in die Laufschuhe wechseln. Dann haben sie noch 21 Kilometer durch Mingolsheim und Langenbrücken vor sich oder zehn Kilometer auf der kürzeren Distanz.

Tracking-App zeigt Athletenstandorte an

250 Ordnungskräfte von Polizei und Feuerwehr sowie vom Sanitätsdienst sorgen für die Sicherheit. An den Verpflegungsstellen werden insgesamt fast 20.000 Liter an Getränken ausgegeben, dazu 6.000 Power-Riegel, 10.000 Gels und große Mengen an Bananen, Äpfeln und Melonenstücken. Der Zieleinlauf der Sieger in Mingolsheim wird ab 12.15 Uhr erwartet, bei den Frauen ab 12.45 Uhr. Mit einer Tracking-App kann man jeden beliebigen Athleten, jede Athletin auf der Strecke verfolgen. Diese App kann man sich von der Triathlon-Website herunterladen. Die Website gibt auch Auskunft über alle weiteren Details zum Triathlon wie genaue Zeitpläne, Parkmöglichkeiten, Triathlon-Messe an der Schönbornhalle, Zuschauer-Pendeltransport zu den interessantesten Streckenabschnitten und die Sperrzeiten für die Strecken.