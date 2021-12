Paketabwicklung vor den Weihnachtstagen

Leiter des DHL-Paketzentrums in Bruchsal: „Einen Totalausfall hat es noch nie gegeben“

Weihnachtszeit ist Päckchen-Zeit. Dank 2G-plus werden nun noch mehr Leute online bestellen. Doch die Paketdienste sind schon am Limit, kommen kaum hinterher. Auch im DHL-Paketzentrum in Bruchsal geht es daher hoch her.