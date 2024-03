Diakonisches Werk in Bruchsal hat eine neue Leiterin

Tanja Tischmeyer ist die neue Leiterin des Diakonischen Werks in Bruchsal. Im Interview stellt sie sich vor.

Tischmeyer

Ich habe ein Studium der Sozialen Arbeit absolviert sowie ein Masterstudium „Systemische Beratung“ an der Technischen Universität Kaiserslautern. Beruflich war ich bisher in verschiedenen ambulanten und stationären Kontexten tätig. Ich habe 15 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit sogenannter Behinderung und deren Familien. Davon habe ich acht Jahre Erfahrung in der Leitung eines Teams, war zwei Jahre als stellvertretende und zwei Jahre als kommissarische Geschäftsbereichsleitung mit Verantwortung für rund 120 Mitarbeitende tätig.