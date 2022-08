Die Band Pur freut sich auf Bruchsal: „Wir wollen so richtig feiern!“

Wir spielen noch drei Open-Air-Gigs in Heidenheim im Brenzpark, dann im Strandbad von Losheim am See (Saarland) und zum Dritten auf dem Schlossplatz in Coburg als Vorbereitung auf unsere große 40-Jahre-Pur-Geburtstagsparty auf Schalke in Gelsenkirchen. Das wird dann die große Show, auf die wir uns schon gewaltig freuen, mit sicherlich an die 20.000 Fans.